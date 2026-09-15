Senate fails to advance cryptocurrency bill amid ethics concerns

The U.S. Senate on Tuesday failed to advance a cryptocurrency bill as Democrats and some Republicans expressed concerns about ethics standards.
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