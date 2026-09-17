SciAdv: у человека с тиранозавра температура тела была примерно одинаковой

Температура тела тираннозавра составляла около 36°C — примерно столько же, сколько у человека. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучив химический состав окаменелых зубов древнего хищника.
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