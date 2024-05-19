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Токкет о «Ванкувере» после 1:5 от «Эдмонтона»: «Задача – забыть эту игру. Впереди 7-й матч. В такой ситуации люди готовы убивать, мы должны быть уверены в себе»

«Ойлерс» перевели противостояние в седьмой матч, обыграв «Кэнакс» дома (5:1, 3-3).  «Есть небольшое разочарование, но у нас хорошая команда, которая правильно реагирует на такие поражения.

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