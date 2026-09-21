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Регионы России

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Здунов побеждает на выборах главы Мордовии с результатом 77,99%

Здунов побеждает на выборах главы Мордовии с результатом 77,99%

В Мордовии по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона побеждает действующий руководитель республики Артём Здунов, выдвинутый партией «Единая Россия».

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