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НПЗ в Нигерии не может добраться до полагающейся ему нефти

НПЗ в Нигерии не может добраться до полагающейся ему нефти

НПЗ в Нигерии не может добраться до полагающейся ему нефти Татьяна АрестоваНа фоне нарастающих проблем с обеспечением сырьем, крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Африке, Dangote, выразил недовольство по поводу работы Комиссии по регулированию добычи нефти в Нигерии.

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