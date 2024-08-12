НПЗ в Нигерии не может добраться до полагающейся ему нефти Татьяна АрестоваНа фоне нарастающих проблем с обеспечением сырьем, крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Африке, Dangote, выразил недовольство по поводу работы Комиссии по регулированию добычи нефти в Нигерии.