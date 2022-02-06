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ISVEST

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Какими характеристиками должен обладать городской автомобиль?

Какими характеристиками должен обладать городской автомобиль?

При проживании в больших городах особое внимание уделяется габаритам автомобиля. Количество парковочных мест в центре сильно ограничено.

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