Рынок РФ на открытии слабо растет, наблюдаются спекулятивные покупки в "третьем эшелоне"

Российский рынок открыл торги в четверг, 29 февраля, слабым повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,08% до 3229,6 пункта, индекс РТС вырос на 0,32% до 1118,26 пункта.