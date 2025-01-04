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Ротенберг про 150 побед в КХЛ: «Приятный рубеж. За каждым выигрышем стоит работа всего штаба СКА, игроков. Спасибо «Газпрому» и Миллеру, чья поддержка помогает нам двигаться вперед»

Юбилейной для тренера стала победа в игре Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3). «Всегда важно начинать новый этап, новый год с победы.

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