Трое грабителей осуждены за кражу золотого туалета стоимостью 4,8 млн фунтов стерлингов из поместья герцога Мальборо

В Британии троих мужчин осудили за кражу золотого унитаза из Бленхеймского дворца. Пять лет длилось расследование, но полицейским так и не удалось найти «произведение искусства» стоимостью 4,8 млн фунтов стерлингов (около 508 млн рублей).
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