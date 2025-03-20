Трое грабителей осуждены за кражу золотого туалета стоимостью 4,8 млн фунтов стерлингов из поместья герцога Мальборо

В Британии троих мужчин осудили за кражу золотого унитаза из Бленхеймского дворца. Пять лет длилось расследование, но полицейским так и не удалось найти «произведение искусства» стоимостью 4,8 млн фунтов стерлингов (около 508 млн рублей).