На ул. Ленина в Чистополе стартовало обновление общественного пространства по нацпроекту

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ В Чистополе началось комплексное развитие улицы Ленина от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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