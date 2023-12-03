Унизил подарком: что нельзя дарить женщине, чтобы не испортить отношения

А

Александр24

Конечно, когда вас кто-то хвалит, то вы, наверное, скрежещете зубами и злобно плюётесь, не? Вам это категорически не нравится. Я, когда пишу комментарий, всегда надеюсь, что люди положительно его оценят, а иначе вообще зачем писать? И да -для меня это является стимулом, хотя в ваших устах это слово звучит, как что-то непотребное. Странный вы человек.