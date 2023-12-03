ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Унизил подарком: что нельзя дарить женщине, чтобы не испортить отношения

Унизил подарком: что нельзя дарить женщине, чтобы не испортить отношения

Вокруг только и слышу от знакомых женщин, как современные мужчины очерствели, обнищали душой и кошельком, что вялую розочку от них не допросишься.

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Комментарии
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Сергей Никитин
ну па теме....когда хочешь шоб баба отстала от тебе...хочешь расстаться а слова не помогают...подари ей 2 штука гвоздик.....забудет тя навеки😀
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6 час.
А
Александр24
Конечно, когда вас кто-то хвалит, то вы, наверное, скрежещете зубами и злобно плюётесь, не? Вам это категорически не нравится. Я, когда пишу комментарий, всегда надеюсь, что люди положительно его оценят, а иначе вообще зачем писать? И да -для меня это является стимулом, хотя в ваших устах это слово звучит, как что-то непотребное. Странный вы человек.
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6 час.
Майя Maja
Нет. Я очень хорошо ощущаю кто фальшивит, а кто нет. И это  имеет отношение к инету в большей степени. И мне очень жаль людей, которые ради плюсиков думают что поднимаются в реальной жизни и продолжают ради рейтинга писать что попало. Это иллюзия.
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5 час.

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