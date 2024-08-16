С мэрии Петрозаводска взыскали полмиллиона для попавшего в ДТП байкера

Причиной аварии признали ненадлежащее содержание дорог и обязали возместить ущерб В августе прошлого года житель Петрозаводска на мотоцикле выехал на перекресток улицы Чапаева и Лесного проспекта, на скорости попал в колею и упал.
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