ЭксклюзивРелигияПочему у Христа это получилось? С.Н. Лазарев Почему у Христа это получилось? Для Иисуса Христа Божественная логика стала осязаемой, видимой и непрерывной.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов✨Виды негатива и их признаки (7 часть)✨ 💫 Одержимость Одержимость — это полное и всеобъемлющее подчинение разума человека чему-то, действующему с целью причинения зла — человеку или окружающим. Другое название — бесноватость. К симптомам одержимости относят: · неадекватное и несвойственное ранее поведение, · припадки — буйства, истерии, плаксивости, паники, страха, · речь от другого лица (часто — другими голосами, с другими интонациями и стилистическими особенностями), · агрессия (желание и намерение причинить вред другим) или аутоагрессиия (желание и намерение причинить вред себе, вплоть до самоубийства), · судороги, конвульсии, эпилептические припадки без «эпи-синдрома», · потеря контроля над телом, · агрессивное или паническое отношение к церкви, молитве, религиозным символам, · психические расстройства — галлюцинации, бред, расщепление личности, психоз, измененные и трансовые состояния сознания, · «голоса», дающие команды и управляющие поведением, · снижение или повышение болевой чувствительности, фантомные боли, · резкие, непредсказуемые и необъяснимые нарушения физиологических показателей — уровень силы, вес, температура тела, давление, сердечный ритм, потливость, прочее... Что же есть по сути «одержимость»? Это проникновение в энергетическое тело человека сущности, которая по уровню своей энергетики превосходит уровень энергетики человека, и тем самым — будучи сильнее, подавляет разум, сознание, волю человека, делая его управляемой «марионеткой». Какой сущности? Это может быть и самостоятельные, мыслящие астральные сущности, которых называют «бесы» и «демоны». Это может быть дух живого человека — ведьмы, колдуна, экстрасенса — кто вызвался вредить жертве. А как они, эти разные «сущности», получают контроль над человеком, делая его одержимым? Все просто. Как говорил Ленин - «Сперва надо захватывать телефон, телеграф, почту, вокзалы»..., то есть — поставить под свой контроль все самые важные центры «самоуправления». Принцип диффузии. Проникновение чужой энергетики в «родную» энергетику человека, ее последующее слияние, потом — концентрация чужой энергии. И далее — кто сильнее, тот и победил. Превосходя энергетически внутренний потенциал человека, сущность «подавляет» энергетические центры человека — его чакры, проникает в тонкие тела человека, и переподчиняет себе эти центры, как хакер — узлы связи в электронных сетях. Получение прав администратора сознания. И тем самым, получив контроль над сознанием, и получив право заявить свое «я», сущность начинает давать команды (а точнее — энергетические импульсы) в тонкие тела, в энергетические центры (чакры). И уже оттуда - в нервные центры и сознание. А сознание и «Я» человека — связывается «по рукам и ногам». Человек заблокирован внутри себя. А его «дергают» за руки-ноги, мозги и язык. Человек стал «аватаром» для сущности, которая стала его хозяином. А психика жертвы получает «вирусную атаку», из-за чего может «выключиться» или даже просто «перегореть», и потерять свои функции защиты и амортизации. И поведение одержимого почти всегда очень и очень похоже на поведение психа. И что характерно — безотчетно для самого человека. Он часто и не вспомнит то, как он себя вел, что говорил и делал. Или же — это для него будет «за пеленой тумана». Работать с одержимостью — тяжелее всего. Но одержимость в своем «чистом» виде встречается очень редко. Ее можно принять за подселение, что стоит подозревать чаще, чем именно одержимость.Комментировать
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