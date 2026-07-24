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Розовое масло вместо ядовитого свинца: как фрейлина Мария Нарышкина сохраняла молодость вопреки придворной моде

Розовое масло вместо ядовитого свинца: как фрейлина Мария Нарышкина сохраняла молодость вопреки придворной моде

При дворе Александра I долгие годы шептались о невероятной привлекательности Марии Нарышкиной. Она оставалась главной фавориткой императора на протяжении пятнадцати лет, причем современники отмечали: правителя привлекала далеко не только внешность.

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