Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Меня уволили и сказали, что моя программа принадлежит компании. Но вскоре завод пожалел об этом решении

Меня уволили и сказали, что моя программа принадлежит компании. Но вскоре завод пожалел об этом решении

Когда руководство меняется, вместе с ним нередко приходят новые правила и новые кадровые решения. Правда, далеко не все начальники задумываются о том, кто на самом деле стоит за важными рабочими процессами.

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