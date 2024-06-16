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Три человека погибли во время купания в Башкирии

Три человека погибли во время купания в Башкирии

За последние дни на водоемах Башкирии произошли два трагических инцидента с гибелью людей. Первый случай произошел в деревне Толмачевка Аургазинского района, где в местном пруду утонули двое мужчин, 36 и 42 лет.

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