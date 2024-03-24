Стало известно, кого из россиян в 2024 году обяжут заменить водительские права Ирэн ОрлонскаяГраждане Российской Федерации, получившие гражданство или разрешение на проживание (ВНЖ) после 1 апреля текущего года, в связи с новшеством в законодательстве, обязаны будут заменить свидетельство о водительских правах в 12 месяцев.