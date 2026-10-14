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Царьград

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Хуситы обстреляли ракетою аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде

Хуситы обстреляли ракетою аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде

Хуситы нанесли ракетный удар по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Представитель движения Яхья Сари подтвердил точное попадание.

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