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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Круговой об очередях на заправках: «Бывало, что минут 50-60 стоял – с другой стороны, новые знакомства появились. Ездил бы на метро с кайфом, если бы жил недалеко от станции»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как на его жизнь повлияли очереди за бензином. – Какой у тебя рекорд по времени в очереди на АЗС? – Бывало, что стоял за бензином минут 50–60.

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