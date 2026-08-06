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Несекретные материалы

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Китай не союзник: как Срединное государство превращает войну в бизнес и зависимость

Китай не союзник: как Срединное государство превращает войну в бизнес и зависимость

Многих россиян удивляет наблюдаемая политика Китая в отношении России. Пекин говорит о безграничной дружбе и совместном противостоянии Западу, но на деле продаёт компоненты для беспилотников обеим сторонам конфликта на Украине, игнорирует просьбы Москвы перекрыть поставки Киеву и не даёт РФ ни оружия, ни кредитов, ни политических гарантий.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Всегда считала довольно мутным таким партнёром.
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1 м.