Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Осло, 20 октября 2026 года © Ole Berg-Rusten/ReutersНа переговорах представителей Украины, Европы и США в Осло обсуждения ведутся «по двум параллельным направлениям», связанным с гарантиями безопасности Украины и прочным миром с Москвой.