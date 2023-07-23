Армия России ночью ударила в Одессе по объектам с иностранными наемниками, где готовились атаки с применением морских дронов

E

Evgenychz

А ДО повторного удара по Крымскому мосту что мешало уничтожить этот объект? Ведь знали же, что там не плюшевых мишек выпускали. И знали, что эти катера применят по назначению. Так почему не уничтожили заранее? Чей-то финансовый интерес или элементарное (очередное) предательство?