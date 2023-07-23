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Армия России ночью ударила в Одессе по объектам с иностранными наемниками, где готовились атаки с применением морских дронов

Армия России ночью ударила в Одессе по объектам с иностранными наемниками, где готовились атаки с применением морских дронов

Вооруженные силы Российской Федерации минувшей ночью ударили в Одессе по объектам с иностранными наемниками, где готовились атаки с применением морских беспилотников.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
👍👍👍🇷🇺
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15 час.
E
Evgenychz
А ДО повторного удара по Крымскому мосту что мешало уничтожить этот объект? Ведь знали же, что там не плюшевых мишек выпускали. И знали, что эти катера применят по назначению. Так почему не уничтожили заранее? Чей-то финансовый интерес или элементарное (очередное) предательство?
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15 час.

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