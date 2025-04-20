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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о «Барсе»: «Команда чувствовала себя подавленно в ноябре, но сейчас настроение позитивное. Мы должны показать, что будем бороться до конца»

Каталонский клуб обыграл «Сельту» (4:3) в 32-м туре Ла Лиги, уступая 1:3. «Мне нравится видеть, что команда не сдается.

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