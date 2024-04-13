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В Петербурге возросла заболеваемость клещевым энцефалитом: что делать и как уберечься

В Петербурге возросла заболеваемость клещевым энцефалитом: что делать и как уберечься

Есть ли смысл делать прививку сейчас и что делать в случае укуса, Metro рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора  Михаил Лебедев.

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