В Петербурге возросла заболеваемость клещевым энцефалитом: что делать и как уберечься

Есть ли смысл делать прививку сейчас и что делать в случае укуса, Metro рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.