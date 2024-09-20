Дни Эрмитажа начались в Новосибирской области

«Популяризация культурного наследия России – одна из важнейших задач на сегодняшний день. Благодаря национальному проекту «Культура» посмотреть уникальное собрание крупнейшего музея страны новосибирцы смогут в их родном городе, в Художественном музее, а также посетить различные мероприятия просветительской программы», – отметила в ходе торжественного открытия заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская.