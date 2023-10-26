Псих Нетаньяху назвал себя "дитем света" и собрался осуществить пророчество Исайи

ЭМИЛЬ ВАТМ "В Мекке кровь взяли у населения... И что? 9 процентов русской крови... В Индии, у брахманов, 50 % русской крови....", __________________________________________________________________________ , А это интересно, я знаю, что кровь подразделяется на группы, на резусфакторы, но что кровь бывает русская и нерусская, об этом слышу впервые, так всётаки, интересно, а чем русская кровь отличается от нерусской??, по вкусу??, по цвету??, по запаху??, ты это только что, на ходу придумал??, да, всякое видел, но с таким идиотизмом, я ещё не встречался

ЭМИЛЬ ВАТМ Превентивные удары, дегенерат недоделанный, наносят те, кто хочет обезопасить своё государство, основанием для нанесения превинтивных ударов являются данные, поставляемые разведкой, когда этим данным не доверяют, как это было в ссср, в 1941 году, страна, а точнее, усатый выродок, просрал начало войны, что было чревато огромными жертвами, среди мирного населения и масированым отступлением, Израиль, имеющий площадь меньше 21000 квадратных километров, страна вытянутая вдоль средиземного моря, и окружённый врагами с другой стороны, площадь территории которых, в 499 раз больше площади Израиля, когда поражение в войне чревато полным уничтожением государства, такой роскоши, как не нанесение превинтивного удара, позволить себе не может, поскольку отступать им некуда, если ты действительно своей говномозглой бошкой этого не понимаешь, то дегенерат ты самый огромеенный, из тех, с кем когдалибо общался я