НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святогор Князев
    Автор! Перечислите мне технологическое преимущество в котое есть у  США  в области вооружений, только без айфона пожа...Достигнутая скоро...
  • Lora Некрасова
    Ну молодец Саломе, что успела смыться во Францию. Теперь она сможет осуществить свою мечту - увидеть Париж и не умере...Грузинские силови...
  • Александр Корякин
    Сука голимая.Эрдоган выразил у...

Нужны ли ВМФ РФ аналоги турецких УДК TCG Anadolu

Нужны ли ВМФ РФ аналоги турецких УДК TCG Anadolu

ВМС Турции активно осваивают применение ударных беспилотников палубного базирования. Универсальный десантный корабль TCG Anadolu (L-400) должен стать первым в мире специализированным кораблем-дрононосцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх