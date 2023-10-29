Смирнитский заново узнает Москву

Валентин Георгиевич — коренной москвич и был уверен, что знает свой город. Но когда его пригласили. Валентин Смирнитский Пресс-служба АО «Москва Медиа»Валентин Георгиевич — коренной москвич и был уверен, что знает свой город.
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