В России захотели временно блокировать средства от продажи квартиры

В России захотели ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости. С таким предложением выступила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо, направленное на имя главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной.
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