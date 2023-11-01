Последний рейтинг перед мировой войной. Американская армия готова ударить по русской

Новейший американский рейтинг ставит армию России на первое место в мире. Зачем нам льстят и точно ли надо радоваться или, напротив, есть повод для опасений? Скрытый смысл загадочной публикации US News предлагается вашему вниманию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии