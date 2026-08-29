ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Дикая баба: она сидела на цепи и рожала детей

Дикая баба: она сидела на цепи и рожала детей

«Крепче держи её», «Это что, баба? Я на такую страхолюдину не полезу, хоть озолоти», — деревенские мужики толкали её палками, другие держали наготове вилы на случай, если взбрыкнёт.

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