Трамп заявил, что его не предупреждали о проблемах с безопасностью на митинге

TASS/AP/Evan Vucci Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил Fox News, что никто из ответственных за безопасность на митинге в Пенсильвании, где на него совершили покушение, не предупреждал его о проблемах с безопасностью.
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