Иркутянка получила лекарство за 19 млн после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ленинского района Иркутска добилась в суде удовлетворения иска о предоставлении местной жительнице с инвалидностью жизненно важного лекарственного препарата стоимостью более 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомтсва.
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