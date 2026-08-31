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Иркутск Сегодня

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Иркутянка получила лекарство за 19 млн после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ленинского района Иркутска добилась в суде удовлетворения иска о предоставлении местной жительнице с инвалидностью жизненно важного лекарственного препарата стоимостью более 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомтсва.

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