ЦБ России отказывает банкам в скидках на норматив ликвидности

На ежегодной встрече с Ассоциацией банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила об отмене скидок по нормативу краткосрочной ликвидности, ожидая, что банки самостоятельно адаптируются к новым требованиям благодаря улучшению структуры своих балансов.
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