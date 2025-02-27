ЦБ России отказывает банкам в скидках на норматив ликвидности

На ежегодной встрече с Ассоциацией банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила об отмене скидок по нормативу краткосрочной ликвидности, ожидая, что банки самостоятельно адаптируются к новым требованиям благодаря улучшению структуры своих балансов.