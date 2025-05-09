Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России — Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин на военном параде в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех россиян с Днем Победы.
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