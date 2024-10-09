Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность большей согласованности направления макроэкономической политики

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник подчеркнул важность большей согласованности направления макроэкономической политики и эффективного объединения усилий всех сторон для содействия высококачественному развитию.
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