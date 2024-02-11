Минэнерго: сотни тысяч жителей России остались без света из-за непогоды

Российские энергетики делают все возможное для восстановления энергоснабжения в Ростовской и Волгоградской областях и в ЛНР, количество отключенных потребителей в общей сложности превышает 330 тысяч человек.
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