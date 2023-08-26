Маршрут «Казантип Античный» вновь открыт для туристов

Казантипский заповедник вновь готов показать туристам маршрут «Казантип Античный». Сейчас, кроме живописного берега Азовского моря и остатков античных и средневековых построек, экскурсанты увидят краснокнижные растения и редкие виды бабочек.
Казантипский заповедник вновь готов показать туристам маршрут «Казантип Античный». Сейчас, кроме живописного берега Азовского моря и остатков античных и средневековых построек, экскурсанты увидят краснокнижные растения и редкие виды бабочек.
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