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Маршрут «Казантип Античный» вновь открыт для туристов

Маршрут «Казантип Античный» вновь открыт для туристов

Казантипский заповедник вновь готов показать туристам маршрут «Казантип Античный». Сейчас, кроме живописного берега Азовского моря и остатков античных и средневековых построек, экскурсанты увидят краснокнижные растения и редкие виды бабочек.

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