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Регионы России

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Кушнер оценил поездки в Москву и Киев как очень успешные

Кушнер оценил поездки в Москву и Киев как очень успешные

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, охарактеризовал свои поездки в Москву и Киев как очень успешные и важные для дальнейшего урегулирования конфликта.

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