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Пятый канал

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Ушел в горы один и не вернулся: в Сочи четыре дня ищут пропавшего туриста

Ушел в горы один и не вернулся: в Сочи четыре дня ищут пропавшего туриста

Спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками краевой АСС «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического спасательного центра с 10 сентября ведут поиски пропавшего в горах Сочи туриста.

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