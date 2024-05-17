Майский холод сменят потепление и дожди⛈⛈⛈ На Волгоградскую область надвигаются дожди, грозы и туман, предупреждают синоптики.
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Майский холод сменят потепление и дожди⛈⛈⛈ На Волгоградскую область надвигаются дожди, грозы и туман, предупреждают синоптики.