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За рулем

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Какой скотч годится для кузовного ремонта — сравнили 11 образцов

Какой скотч годится для кузовного ремонта — сравнили 11 образцов

Как быстро закрепить оторвавшуюся после мелкого ДТП часть бампера, временно зафиксировать сорванное зеркало или накладку крыла? Лучше всего с подобными задачами справятся клейкие ленты, они же – скотчи.

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