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Царьград

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Коллеги убитого участкового под Читой не могут ответить на единственный вопрос

Коллеги убитого участкового под Читой не могут ответить на единственный вопрос

Приговор по делу об убийстве забайкальского участкового уже вынесен, но сослуживцам покойного до сих пор не все ясно в этом деле.

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