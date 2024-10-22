В Колумбии задержали главаря итальянской мафии благодаря бильярдному столу

x.com/DirectorPolicia В Колумбии полиция задержала одного из главарей итальянской мафии Густаво Ночеллу, которого считали одним из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, сообщил глава полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка в социальной сети X.