В Колумбии задержали главаря итальянской мафии благодаря бильярдному столу

x.com/DirectorPolicia В Колумбии полиция задержала одного из главарей итальянской мафии Густаво Ночеллу, которого считали одним из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, сообщил глава полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка в социальной сети X.
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