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Гуга Хантадзе перешел в «Енисей-СТМ»

Нападающий Гуга Хантадзе перешел в красноярский «Енисей-СТМ». Последние три сезона Хантадзе провел в «Красном Яре», откуда ушел после семи туров чемпионата России-2026.

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