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Агент о будущем Миранчука и Жемалетдинова в «Локо»: «Ведем переговоры. Уйдет Леонченко — будет конкретика»

Агент о будущем Миранчука и Жемалетдинова в «Локо»: «Ведем переговоры. Уйдет Леонченко — будет конкретика»

Контракты хавбеков рассчитаны до июня 2024 года. «По всем ребятам, у кого заканчиваются контракты — а это Миранчук, Жемалетдинов и другие игроки — мы ведем переговоры со спортивным директором «Локомотива» Ульяновым.

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