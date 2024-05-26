Почему ребёнок дерётся? Как справиться с агрессией трёхлетнего малыша?

Разбираемся вместе с архангельским психологом Ольгой Яреньгиной, директором АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд»Проверка границВ нашу рубрику «Воспитание с пониманием» пришло вот такое письмо от читательницы:«Сыну два года девять месяцев.