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Музыка важна для развития и взаимоотношений ребенка

Музыка важна для развития и взаимоотношений ребенка

Занятия музыкой развивают когнитивные способности ребенка и его социальные навыки Недавние исследования психологов показали, что занятия детей музыкой и даже простое прослушивание музыкальных произведений способствуют развитию детского мозга.

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