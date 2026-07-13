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Алиев высоко оценил Трампа и действия США в переговорах с Арменией

Алиев высоко оценил Трампа и действия США в переговорах с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума заявил, что нынешняя администрация США, в отличие от предшественников, проявила большее понимание позиции Баку в переговорах с Арменией.

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