Алиев высоко оценил Трампа и действия США в переговорах с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума заявил, что нынешняя администрация США, в отличие от предшественников, проявила большее понимание позиции Баку в переговорах с Арменией.
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