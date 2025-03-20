В МИД РФ оценили риск срыва договоренностей с Киевом из-за украинских нацбатов

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупредил о высоком риске срыва любых договоренностей с Киевом со стороны украинских националистических батальонов, которые находятся вне контроля Владимира Зеленского.